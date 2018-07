Vodafone vai cortar 500 empregos na Alemanha

"Nós começamos um programa de dois anos", disse um porta-voz, confirmando notícias publicadas no Frankfurter Allgemeine Zeitung e no Rheinische Post.

A companhia pretende mudar algumas operações para a Romênia e a Índia, bem como considera reduzir salários iniciais. Áreas como tecnologia de rede e serviços ao consumidor serão afetados.

A Vodafone está sofrendo por preços mais baixos de smartphones ofertados pela T-Mobile, da Deutsche Telekom, e com uma determinação regulatória que reduz as tarifas que as operadoras móveis podem cobrar de chamadas de outras redes.

(Por Olaf Brenner)