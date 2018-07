Volcker reafirma limite para os bancos

Os bancos comerciais irão se assemelhar aos fundos de hedge, a menos que novas regras sejam introduzidas, disse o assessor econômico da Casa Branca Paul Volcker. "Sem uma limitação da atividade imobiliária dos bancos comerciais, eles irão, com o tempo, ter as características dos fundos de hegde", disse ele em discurso, em Berlim, no sábado. A dualidade, disse, não atende "nem ao interesse público de manter os serviços essenciais nem à necessidade de um sistema financeiro seguro e à prova de falhas".