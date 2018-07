Vôlei feminino: Brasil perde contra rivais da final de Pequim 2008 e preocupa torcida

A seleção brasileira de vôlei feminino foi derrotada nesta segunda-feira pelos Estados Unidos por 3 sets a 1, em um jogo da primeira fase que colocou frente a frente duas das maiores favoritas ao ouro olímpico em Londres 2012.

A partida também foi uma reedição da final de Pequim 2008, que foi vencida pelas brasileiras. Desta vez, as americanas dominaram o jogo e mostraram que estão bem mais em forma do que o Brasil. O desempenho da seleção feminina de vôlei preocupa, já que o Brasil sofreu para ganhar contra a fraca Turquia na estreia.

A seleção não deve ter problemas para avançar à próxima fase, bastando garantir uma das quatro vagas no grupo de seis equipes, mas o desempenho mostrado em quadra nesta segunda-feira foi preocupante para os torcedores.

Domínio americano

Desde o ouro olímpico brasileiro em Pequim, as brasileiras vêm sofrendo na mão das americanas. O Brasil foi derrotado em três Grand Prix mundiais desde que a seleção dos Estados Unidos foi assumida pelo técnico Hugh McCutcheon - o mesmo que treinou a seleção masculina americana que venceu o Brasil em Pequim.

"Nós precisamos reencontrar para ontem a forma de ganhar dos Estados Unidos", disse a atacante Paula Pequeno.

As americanas chegaram à Londres na primeira posição do ranking mundial e com amplo favoritismo para conquistar o ouro. No jogo desta segunda, elas mostraram que possuem uma das melhores defesas do torneio.

O primeiro set começou com ritmo eletrizante, em ritmo de final de Olimpíadas. Logo no primeiro ponto, as duas seleções fizeram um rally que durou 30s e terminou com o ponto brasileiro.

Mas foram os EUA que conseguiram largar na frente, com uma pequena diferença de pontos. O Brasil virou o placar e chegou a estar vencendo por 9-7, mas as americanas melhoraram o bloqueio e passaram a dominar o set.

No final do set, foi a vez da americana Larson brilhar, marcando pontos cruciais que deram uma larga vantagem às americanas - inclusive após um longo rally que praticamente encerrou as chances do Brasil no set. Larson fechou o set com o último ponto: 25-18.

No segundo set, o jogo esteve fora do alcance das brasileiras o tempo inteiro. Sheilla e Fabiana usaram a força para furar o bloqueio americano, mas a equipe dos Estados Unidos foi dominante o tempo todo e fechou o rápido segundo set com 25-17.

No terceiro, o Brasil voltou com quase a mesma formação, mas com outra cara, depois da entrada da levantadora Dani Lins, servindo Thaissa na frente. A seleção finalmente conseguiu se manter à frente das rivais e parecia esboçar uma reação quando abriu 8-3.

Aos poucos as americanas acertaram o bloqueio, e conseguiram virar a partida em 16-15. O Brasil se manteve na disputa e conseguiu retomar a liderança com 20-19. Com Dani Lins, as brasileiras recuperaram a vantagem e finalmente conseguiram se impor na partida: 25-22.

No quarto set foi a vez da americana Destinee Hooker brilhar na defesa e no ataque. As americanas reconquistaram a confiança e venceram o importante set por 25-21. Nestas Olimpíadas, o sistema de pontuação mudou. Em partidas que terminam 3-2, a equipe vencedora recebe 2 pontos (em vez de 3) e a perdedora ganha 1 (em vez de zero).

Auto-crítica

As jogadoras brasileiras elogiaram as qualidades da equipe americana - sobretudo a defesa - mas atribuíram o resultado a deficiências do próprio Brasil.

"Fomos nós quem erramos demais. Perdemos seis pontos no saque. Isso dá uma diferença muito grande lá na frente", disse Dani Lins, um dos destaques do Brasil no terceiro set.

Para a ponteira Fê Garay, o Brasil terá uma oportunidade de revanche ainda nesta Olimpíada contra as "carrascas" da temporada.

"Elas nos conhecem muito bem e nos estudam. Mas nós sabemos que tivemos erros demais hoje. Sabemos que podemos ganhar delas, tenho certeza que vamos nos cruzar de novo. E esta derrota precisa servir para aprendermos a ganhar delas", disse Fê.

Para Paula Pequeno, a fórmula de bater os Estados Unidos é melhorar a defesa.

"Nós precisamos defender tão bem quanto elas. Quando todas estiverem defendo bem igual, vai ganhar quem tiver mais eficiência para marcar os pontos", disse.

A boa notícia para o Brasil ficou por conta da torcida na arena de Earls Court. A grande maioria do ginásio - que teve boa ocupação - apoiou o Brasil o tempo inteiro.

A seleção feminina volta à quadra na quarta-feira contra a rápida seleção da Coreia do Sul. Na sequência, a equipe enfrentará China e Sérvia.