Volks negocia participação na Suzuki, diz revista A Volkswagen, maior montadora da Europa, pode se tornar acionista da concorrente japonesa Suzuki Motor antes do fim deste ano, segundo a revista do setor automobilístico alemã Automobilwoche."Esperamos chegar a um acordo de princípios neste ano", disse um alto executivo da Suzuki à revista durante o Auto Show de Frankfurt. Para a Suzuki e a Volkswagen, seria uma situação em que todos ganham. A Suzuki teria acesso a um grande número de tecnologias da Volks, enquanto a Volks ganharia uma forte porta de entrada para os mercados indiano e do sudeste asiático, afirmou o executivo.