Volkswagen anuncia lançamento de carros mais baratos

Um dia depois do lançamento do carro mais barato do mundo, na Índia, a Volkswagen anunciou que também planeja vender modelos com preços mais baixos. Em um comunicado, a montadora alemã disse que deverá lançar nos próximos anos dois automóveis com os valores mais baixos já oferecidos pela empresa. Entre os carros anunciados está uma versão barata do Polo, chamada de Polo IM, que será fabricado na Índia. A empresa planeja também um modelo econômico do UP!, o automóvel compacto apresentado na Feira do Automóvel de Frankfurt no ano passado. O Polo IM deverá custar cerca de US$ 10 mil dólares (cerca de R$ 17 mil). O preço do UP! vai ficar na faixa dos US$ 5 mil a 6 mil (de R$ 9 mil a R$ 10 mil). De acordo com informações do jornal alemão Frankfurter Rundschau, o Up! poderá ser produzido na Rússia e não deverá ser vendido na Europa ocidental. Reação Os planos da Volkswagen já eram conhecidos, mas esta é a primeira vez que a empresa cita preços. No Brasil, o modelo mais barato oferecido pela Volkswagen é o Gol, que custa cerca de cerca de R$ 25 mil. O anúncio foi visto por alguns analistas como uma reação ao lançamento, nesta quinta-feira, do carro Tata Nano, pelo grupo indiano Tata Motors. O veículo será vendido na Índia por US$ 2,5 mil (aproximadamente R$ 4,5 mil) e, por enquanto, a montadora não tem planos de vender o carro fora do país.