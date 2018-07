Volkswagen contrata 200 para fábrica em São Bernardo--sindicato

As contratações são por prazo determinado, informou o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em comunicado. A entidade afirma que no primeiro semestre, a montadora efetivou na unidade 600 trabalhadores que tinham sido contratados também por período fixo. Além disso, outros 650 poderão ser efetivos até o final de 2009.

"As contratações são consequência do aumento da produção e da preparação para novos lançamentos, a nova Saveiro, que receberá o nome de Arena", informa o sindicato.

Representantes da montadora não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto.

(Por Alberto Alerigi Jr.)