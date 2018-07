Volkswagen faz recall de mais de 120 mil unidades de carros 1.0 A Volkswagen anunciou nesta terça-feira recall de mais de 120 mil automóveis com motor 1.0 para resolver falha que pode causar problema no acionamento do pedal de freio dos veículos afetados. A companhia divulgou que os modelos atingidos pelo problema na unidade de comando do motor são Fox, Novo Gol e Voyage, ano modelo 2009. Segundo a montadora, a convocação dos proprietários às concessionárias é feita para "atualizar" a calibração da unidade de comando do motor, que gerencia a quantidade de vácuo do sistema de freio, o que afeta o esforço do motorista no acionamento do pedal de freio. "A empresa constatou que em condições de trânsito urbano em baixa velocidade, em que sejam necessários repetidos acionamentos do pedal de freio, pode ocorrer o endurecimento do mesmo. Esta condição pode dificultar a parada do veículo e, eventualmente, causar acidentes." Em junho, a Volkswagen do Brasil fez um recall de 293.199 unidades dos veículos Fox, CrossFox e Spacefox para corrigir o sistema do mecanismo de rebatimento do banco traseiro, depois que alguns compradores tiveram partes de seus dedos amputadas no acionamento, de acordo com queixas publicadas pela imprensa. Na ocasião, a companhia resolveu convocar todos os donos de Fox produzidos no Brasil, 511.116 unidades, para tranquilizá-los. (Reportagem de Alberto Alerigi Jr.)