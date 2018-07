Volkswagen investirá R$6,2 bi no Brasil de 2010 a 2014 A Volkswagen investirá 6,2 bilhões de reais no Brasil de 2010 a 2014. Ao final desse período, a montadora espera que as vendas no mercado interno por toda a indústria atinjam 4 milhões de veículos, uma expansão de 33 por cento frente ao esperado para este ano.