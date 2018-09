Volta a chover em SP depois de 26 dias de tempo seco Depois de 26 dias de tempo seco, ontem voltou a chover na capital paulista. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, uma frente fria rompeu o bloqueio atmosférico que mantinha o tempo seco e trouxe a chuva para a região metropolitana. No entanto, na capital paulista, as chuvas foram bem fracas. Até o início da manhã, apenas acumularam 5,3 mm em Campo Limpo, na zona sul paulistana. A frente fria avança em direção ao Rio, mas deixa muita umidade sobre São Paulo. A cidade fica com tempo encoberto e garoa. Junto com a frente fria, uma forte massa de ar frio que já derrubou as temperaturas no sul do País provoca declínio das temperaturas também em São Paulo. A mínima hoje foi de 16ºC em Parelheiros, extremo sul da capital paulista. O tempo fechado e a alta umidade mantêm a temperatura baixa. A previsão é de máximas em torno de 20ºC. Durante a noite, a temperatura cai mais um pouco. O frio deve aumentar neste fim de semana.