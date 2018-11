Volta a chover forte hoje no Norte e Nordeste do País Chuva forte volta a atingir hoje parte do Norte e Nordeste do País, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Pancadas de chuva vão persistir no leste da Bahia, em Sergipe e Alagoas. Áreas de instabilidade provocarão muitas nuvens - e deve chover nas demais áreas do Nordeste e em grande parte do Norte do País.