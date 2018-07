Volta a nevar no Rio Grande do Sul

Na metade sul do Estado, onde o céu estava limpo, ocorreram geadas fracas em Santa Maria, Santa Vitória do Palmar, Santana do Livramento e Uruguaiana e forte em Bagé. A temperatura mínima do dia foi de 0,9 grau em Quaraí, na fronteira com o Uruguai, e a máxima de 15,9 graus em Torres, no litoral norte.

A previsão do 8º Distrito de Meteorologia indica a perspectiva de mais geadas até sábado. A temperatura se aproxima de zero grau em todas as madrugadas, até domingo, mas vai subindo à tarde, podendo chegar a 16 graus nesta quinta-feira, 15, e 23 graus no domingo, 18.