Volta ao mundo em 99 dias

Quem, aos 21 anos, não toparia passar 99 dias viajando pelo mundo com uma mochila nas costas com tudo pago? Para comemorar seu 21.º aniversário, a agência de publicidade DM9DDB lançou um concurso para escolher um jovem, nascido em 1989 como ela, para visitar nove cidades. A missão? Descobrir novas tendências de comportamento.

O projeto, batizado de 99 Novas, atraiu mais de 2,5 mil candidatos - o prazo para inscrições acabou no dia 21 e o resultado sai em 9 de dezembro. A primeira etapa da seleção consiste em responder a um questionário. Os autores das 99 melhores respostas passarão para as fases seguintes, nas quais vão produzir vídeos e blogs e mostrar intimidade com redes sociais, além de passar por entrevistas com publicitários.

O jovem andarilho vai passar por Nova York, Paris, Londres, Barcelona, Milão, Mumbai, Xangai, Bangcoc e Tóquio. Em troca, deverá publicar posts e vídeos diários em um blog. O blog será avaliado pela organização e o viajante pode ganhar uma vaga na DM9DDB em São Paulo.

A estudante de Publicidade Beatriz Morgado, de 21 anos, da PUC de Campinas, é uma dessas candidatas ávidas para botar o pé na estrada. "Nem acreditei quando vi o que procuravam. Viajar é minha maior paixão e sempre fui antenada, gosto de fazer blog. Li a proposta e pensei: "É pra mim!""

De acordo com Sergio Valente, presidente da agência, não é só quem embarca que sai ganhando. "Essa viagem também vai nos ensinar. Tem tanta gente interessante por aí. Com certeza tem um cara pronto, maduro e a fim o suficiente de encarar isso. Vamos procurar a pessoa especial que possa viver essa experiência."