Volta do feriado e garoa deixam SP com trânsito lento

Os motivos do tráfego intenso de veículos, diz a CET, são a volta do feriado pelo Dia do Trabalho, a garoa intensa que caiu na Capital e pequenos acidentes em algumas das principais vias que interligam a cidade.

Segundo a concessionária responsável pelas rodovias Anchieta e Imigrantes, a Ecovias, nesta quarta-feira a Rodovia Anchieta, sentido capital, teve lentidão entre os quilômetros 13 e o 10 e a Rodovia dos Imigrantes registrou, entre os quilômetros 16 e 12, lentidão em função do excesso de veículos.

A CET informou também que acidentes na Avenida do Estado com a Rua Guarda da Honra teve reflexo no fluxo de veículos. Outro acidente que também prejudicou o trânsito, aconteceu na altura do número 1.820 da Avenida General Edgar Facó, na zona norte de São Paulo.

A Marginal do Pinheiros também registrou uma colisão, no sentido Interlagos, na região da Ponte Cidade Universitária. Segundo a CET, a via já está liberada, mas a lentidão chega a 6,5 quilômetros na via, concentrada entre a Ponto do Jaguaré e a Ponte Cidade Jardim.

O maior índice de congestionamento registrado neste ano, segundo a CET, foi no dia 27 de abril, véspera do feriado prolongado pelo Dia do trabalho, quanto a cidade apresentou 168 quilômetros de lentidão.