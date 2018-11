Volta do feriado é tranquila nos aeroportos do País O movimento é considerado tranquilo nos principais aeroportos do País na tarde deste domingo de Páscoa. De acordo com o último boletim divulgado pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até as 17 horas, 52 dos 1.1914 voos programados atrasaram mais de meia hora, o que representa 4,4% do total. Outras 58 operações foram canceladas (4,9%).