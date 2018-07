Volta do feriado será melhor de manhã e final da noite

No Sistema Anchieta-Imigrantes, a "Operação Subida" começa nesta segunda-feira às 11h e vai até meia-noite. Com isso, as duas pistas da Rodovia dos Imigrantes e a pista norte da Anchieta ficam reservadas para os carros que voltam a São Paulo, enquanto apenas a pista sul da Anchieta será destinada a quem segue no sentido litoral. A estimativa é de que entre 215 mil e 330 mil veículos voltem à capital.

A previsão da Autoban, que administra as Rodovias Anhanguera e Bandeirantes, é de que os veículos se concentrem na faixa de horário entre 15h e 21h. Estima-se que aproximadamente 660 mil passem pelas duas rodovias durante o feriado.

O pior horário para voltar pela Rodovia Régis Bittencourt será entre as 16h e 22h, de acordo com a concessionária Autopista. A estimativa é de que o trânsito seja 25% pior do que em dias normais. No Sistema Castello Branco-Raposo Tavares, a melhor opção também é viajar até as 16h ou após as 22h.

Para os motoristas que tiverem de pegar a Fernão Dias, é aconselhável evitar o período entre 14h e 23h. Na Rodovia Presidente Dutra, a concessionária NovaDutra estima que o horário de pico será entre 16h e 20h. Para melhorar a fluidez, a pista expressa da rodovia entre o km 231 e o km 210 passará a atender só quem volta pelo sentido São Paulo. A previsão é de que 7.440 veículos passem por hora pela rodovia nesta segunda-feira. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.