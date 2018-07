Volta do litoral tem congestionamento na Imigrantes

Ainda para os motoristas que voltam do litoral, há lentidão do quilômetro 268 ao 270 da Rodovia Cônego Domenico Rangoni. Na Padre Manoel da Nóbrega, o tráfego é lento entre os quilômetros 270 e 274, sentido São Paulo, e entre os quilômetro 277 e 274, sentido Cubatão. A Ecovias informa também que a pista norte da Anchieta está fechada neste momento para a inversão de mão de direção.

Já as rodovias que levam ao interior do Estado apresentam situação tranquila. Na Via Dutra, administrada pela CCR, um acidente no quilômetro 220 da pista marginal, sentido Rio de Janeiro, não chega a provocar muito congestionamento.

No sistema Anhanguera-Bandeirantes, houve um acidente mais cedo no quilômetro 117 da Bandeirantes, sentido capital, mas a situação já está normalizada e ambas as rodovias têm tráfego fluindo bem, de acordo com a concessionária AutoBan.

As rodovias Raposo Tavares, Castello Branco, Ayrton Senna, Régias Bittencourt e Fernão Dias também apresentam boas condições.