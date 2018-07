Voltar para a pecuária pode ser inviável Para quem deixou a pecuária voltar à atividade demandaria altos investimentos, diz o presidente da Associação Brasileira de Agropecuária, Geraldo Perri Moraes. Em Araçatuba, muitos pequenos produtores acabaram com os rebanhos. Agora, com o boi em alta, muitos se arrependeram. ''Mas refazer um rebanho hoje, com o bezerro a R$ 700, R$ 800, é difícil'', diz. O consultor Tito Rosa também acredita que os produtores que foram para a cana dificilmente voltarão para pecuária. ''A cana acaba com a infra-estrutura da propriedade, tira cercas, currais e pasto. E um quilômetro de cerca custa R$ 3.500''.