''Volto para pôr a faixa do título''

Pierre: volante do Palmeiras

Confiança e paciência são as palavras que Pierre mais tem usado ultimamente. Mas, no repertório do volante, também entram fé, trabalho e família. No dia 2, o palmeirense treinava quando se lesionou. Na hora percebeu: não era uma contusão normal. Horas mais tarde, já estava na mesa de cirurgia para operar o tornozelo esquerdo: sofreu lesão nos ligamentos. Na previsão mais otimista, estará de volta aos treinos na segunda quinzena de novembro. Teria, assim, poucos dias para entrar em forma e participar dos últimos jogos do Brasileiro. Mas não desanima. Após mais um trabalho de fortalecimento muscular, na sexta-feira, disse ao Estado que sonha com a Copa da África, em 2010, e imagina entrar em campo ainda este ano. Para colocar a faixa de campeão.

Após três semanas da cirurgia, qual tem sido seu trabalho?

Comecei a fazer reforço muscular na segunda-feira e estou liberado para colocar o pé no chão. Isso animou. É tudo devagar, um passo de cada vez. Já tirei o gesso e coloquei a bota. Cada dia é uma conquista. O tornozelo não tem inchado.

Uma vez você disse que para ficar de fora de um jogo a dor tem de ser muito forte. Na hora da lesão você percebeu que era grave?

Eu já tive algumas torções e sempre joguei a partida seguinte. Como contra o Sport no ano passado e o Colo Colo na Libertadores. Dessa vez, na hora em que torci, percebi que tinha algo diferente, senti quebrando. O médico me disse que é uma lesão rara, que só o Lúcio (lateral-esquerdo, ex-Palmeiras) tinha tido. O que me conforta é que não é uma lesão tão complicada.

Acha que ainda joga o Brasileiro?

Estou confiante. Olha, eu já podia ter ido embora daqui (da Academia de Futebol) e estou fazendo de tudo para me recuperar rápido. Não sei com quantas partidas para o fim do campeonato, mas vou voltar, com fé em Deus. Estou cumprindo à risca tudo o que os médicos estão pedindo, o que os fisioterapeutas estão passando.

Voltar no último jogo já está bom?

Cada dia que coloco a cabeça no travesseiro eu sonho em colocar a faixa de campeão. Atuei em 18 jogos até agora e ainda quero dar minha parcela de contribuição.

Mas serve colocar a faixa estando de fora ou tem de ser jogando?

Quero voltar a jogar e colocar a faixa de campeão. Eu roí o osso e ficar fora agora da reta final é difícil. Eu não perco um jogo (pela tevê) e fico analisando a tabela. Não estou dizendo que já ganhamos, mas estou muito confiante nesse título. Tropeçamos em alguns jogos, mas os outros times também perderam pontos. Estamos num bom momento, que fazia tempo que não tínhamos. Acontece tudo a nosso favor.

O Palmeiras no ano passado também estava bem e caiu de produção. Qual a diferença do time atual para o de 2008?

O do ano passado era bom também. Para mim, esse elenco é muito forte. Quando um jogador sai entra outro do mesmo nível. Tem jogadores com contrato mais longo, querendo permanecer aqui.

O Muricy Ramalho já disse que não há jogadores que substituem você e o Diego Souza à altura. Você concorda que não tem ninguém para substituí-lo?

O Palmeiras está bem servido de volantes. O Souza é quem tem as minhas características. Temos outros bons, como Edmílson, Jumar, o Sandro Silva.

Antes da lesão você sonhava com a Copa do Mundo...

Eu ainda sonho. Na minha vida nada acontece por acaso. Tudo sempre foi bem difícil, na base da garra e Deus me abençoou. Até sair a lista final sigo com esperança. Tem tempo.

A família tem sido importante na sua recuperação?

Abaixo de Deus está minha família. Nos momentos de alegria e tristeza ela está sempre do meu lado. Minha mulher (Moema) nunca deixou meu astral cair. Estou curtindo esse tempo com minha mulher e minha filha (Pietra, de um ano).

Como é ver o Palmeiras pela tevê?

Você não tem noção do que é o Pierre assistindo. Comigo não tem tem conversa, fico bastante nervoso. Minha mulher às vezes coloca minha filha ao lado e peço pra elas saírem.