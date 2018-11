Volume de chuva em SC é o maior para abril desde 1998

Levantamento da Defesa Civil mostra que chega a 168.900 o total de pessoas afetadas pelas chuvas. Deste total, 832 ficaram desabrigadas - aquelas que perderam tudo e precisam de abrigos públicos - e 6.725 estão desalojadas - aquelas que podem contar com a ajuda de vizinhos e familiares.

Segundo a Defesa Civil, o grande volume de chuva, registrado de 20 a 26 deste mês, superou as médias mensais de abril - especialmente no oeste, meio-oeste e norte do Estado, onde o total de chuva dos últimos dias ficou entre 200 milímetros e 300 milímetros. Em Itapiranga, o registro foi de 402,5 milímetros.

Em 1998, os volumes de abril superaram os de abril de 2010 na maior parte das estações: foram 288,2mm em Lages, 397,1mm em Campos Novos e 471,8mm em Matos Costa. Já em municípios como o de Caçador, os 276mm registrados neste abril de 2010 foram recorde para toda a série histórica da estação, em funcionamento desde 1942.

De acordo com informações da Defesa Civil, assim como ocorreu em 1998, o outono de 2010 está sob a influência do El Niño, fenômeno responsável pelo aumento no volume de chuvas e eventos extremos no Estado e em todo o Sul do Brasil.