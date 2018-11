Volume de crédito cresce 1,9% e chega a 48,2% do PIB

A aceleração do crédito ocorre num momento em que o Banco Central já reduziu em 1,5 ponto percentual a taxa básica de juros, para 11 por cento ao ano, para estimular a economia. A autoridade monetária informou, em nota, que o crédito do sistema financeiro retomou os patamares da normalidade no mês passado "após a greve bancária encerrada em 17 de outubro".

Dados divulgados pelo Banco Central (BC) nesta quarta-feira mostraram ainda que a inadimplência ficou em 5,6 por cento no mês passado, frente a 5,5 por cento em outubro. A inadimplência para pessoas físicas ficou em 7,3 por cento em novembro, alta de 0,2 ponto percentual frente a outubro. Para pessoa jurídica, houve estabilidade em 4 por cento no mês passado.

O spread caiu de 28,9 pontos percentuais em outubro, para 28,2 pontos percentuais em novembro. Para pessoas físicas, o spread caiu 2 pontos, para 34,6 por cento. As empresas tiveram um leve aumento de 0,2 ponto, para 19,2 por cento. A taxa de captação média ficou em 10,3 por cento em novembro, 10,6 por cento para pessoa jurídica e 10,1 para pessoa física.

A taxa de juros geral caiu 1 ponto, para 38,5 por cento ao ano, a menor desde fevereiro deste ano, quando estava em 38,1 por cento. Para pessoas físicas, a taxa atingiu 44,7 por cento, recuando dos 47,1 por cento de outubro. A taxa para empresas ficou estável em 29,8 por cento.

A taxa prime em outubro ficou em 16 por cento, contra 17,1 por cento em setembro.

Os bancos públicos aumentaram a participação das operações de crédito em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Em novembro, as instituições estatais participaram com 20,6 por cento, aumento de 0,5 ponto sobre o dado revisado de outubro. As instituições privadas nacionais ficaram com fatia de 19,2 por cento, 0,1 ponto superior ao dado de outubro. Os bancos estrangeiros contribuíram com 8,3 por cento do PIB.

Em relação à participação no sistema financeiro, os bancos públicos elevaram sua fatia de 42,4 por cento para 42,8 por cento, em linha com a intenção do governo de colocar essas instituições como fornecedoras de crédito num momento em que a crise internacional começa a afetar os empréstimos.

Por Tiago Pariz

Edição de Hélio Barboza