Volume de lixo no réveillon no RJ sobe 6% e atinge 645 t Os festejos do Réveillon na orla do Rio de Janeiro, do Leme a Guaratiba, geraram 645 toneladas de lixo, informa a Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). O volume de lixo coletado neste ano foi 6% maior que o registrado na virada de 2010 para 2011. Segundo o site da Prefeitura do Rio de Janeiro, a equipe de limpeza, que contou com 3,8 mil garis, iniciou os trabalhos às 6h deste domingo. Neste ano, o Piscinão de Ramos foi incluído na operação.