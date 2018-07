Volume de reservatórios da ONS é o menor desde 2001

A situação também é dramática no Sul do País. Os reservatórios das usinas da região encerraram a quarta-feira, 26, com um volume de água armazenado de 37,1%, o mais baixo desde 1999. Ao longo do mês, a perda acumulada é de 20,5 pontos porcentuais. Esse cenário mais crítico explica a decisão do governo de autorizar a operação em caráter emergencial da térmica a gás natural Uruguaiana (RS) por dois meses, a partir da primeira semana de março. A usina irá operar com gás natural liquefeito (GNL).

No Nordeste, o volume armazenado nos reservatórios no fechamento de quarta-feira, 26, era de 42,3%, estável em relação ao dia anterior. No acumulado do mês, a perda verificada é de 0,3 ponto porcentual. A situação é relativamente tranquila na região porque o Norte tem enviado um grande volume de energia para atender a demanda dos consumidores nordestinos, aliviando a pressão sobre a geração hidrelétrica. Ainda assim, o nível de armazenamento na região é o mais baixo desde 2001, ano do racionamento de energia.

A única região do País com grande folga é o Norte, cujos reservatórios encerraram ontem com um nível de 80,9%. No acumulado do mês, o volume armazenado subiu 20,1%, reflexo das fortes chuvas que têm atingido a região. Por conta disso, o Norte tem enviado grandes volumes de energia para o resto do País. Na quarta-feira, 26, as hidrelétricas da região enviaram 4,845 mil MW médios, sendo 2,476 mil MW médios no Nordeste e 2,369 mil MW médios para o Sudeste/Centro-Oeste, que reenviou 802 MW médios para o Sul.

A piora nos reservatórios do Sul, Sudeste e Centro-Oeste não reflete apenas as fracas chuvas deste começo de ano, mas também a recuperação do consumo de energia com o aumento das temperaturas nos últimos dias. De acordo com o operador, o consumo médio ontem foi de 71,478 mil MW médios, com o pico de 81,412 mil MW médios às 14h29. Há uma semana, a demanda havia sido de 67,880 mil MW médios, com pico de 77,13 mil MW médios.

Ontem, as hidrelétricas produziram 55,201 mil MW médios, sendo 46,349 mil MW médios das usinas brasileiras e 8,852 mil MW médios de Itaipu. As termelétricas foram responsáveis por 15,456 mil MW médios, sendo 13,466 mil MW médios das térmicas convencionais e 1,990 mil MW médios das usinas nucleares. As usinas eólicas contribuíram com 821 MW médios.