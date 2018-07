Em agosto de 2011, foram vendidos 282,215 mil toneladas de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado.

Na comparação com julho deste ano, quando o volume vendido totalizou 274,164 mil toneladas, o crescimento foi 9,61 por cento, informou a Associação nesta terça-feira.

No acumulado do ano, as vendas subiram 2,18 por cento, somando 2,168 milhões de toneladas.

(Por Roberta Vilas Boas)