Volume de vistos dos EUA para brasileiros cai 26%

As quatro missões diplomáticas dos EUA no País aptas a emitir autorizações registraram queda no mês. Brasília obteve o maior recuo, de 42%, lançando 8.362 vistos. Na sequência, aparece Recife, que expediu 5.151 permissões, queda de 40%. O Rio processou 19.899, recuo de 32%, e São Paulo concedeu 36.853 vistos, declínio de 13%.

Já a média de requerentes teve aumento de 8%, passando de 5.004 em fevereiro de 2012 para 5.405 no mesmo mês deste ano. A única praça que registrou aumento na procura, no entanto, foi a capital paulista. Em fevereiro, a capital teve 2.835 pedidos de visto, 27% a mais que em fevereiro de 2012. Na capital fluminense, foram solicitados 1.531 vistos, diminuição de 1%. Na capital federal, foram requeridas 643 autorizações, 16% menos, e na capital de Pernambuco, foram assinalados 196, baixa de 17%.

O tempo médio de espera para entrevistas de vistos teve redução expressiva no espaço de um ano. Enquanto em fevereiro de 2012 o tempo médio de espera no Rio era de 21 dias, hoje está em três. Em São Paulo, esse período baixou de 17 para 2 dias, em Brasília passou de 10 para 2 dias e no Recife caiu de 3 para 2 dias.

Em fevereiro, terminaram no Consulado dos EUA na capital paulista obras de expansão que quase dobraram a capacidade de atendimento, que agora chega a 6 mil requerimentos por dia. O quadro de funcionários norte-americanos no consulado também dobrou, chegando a 50, além dos 70 brasileiros. Além disso, os 20 guichês de entrevistas foram ampliados para 25.