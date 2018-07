Volume morto garante água até outubro, diz Sabesp

"Com esse volume a empresa entende que há disponibilidade suficiente de água para atender ininterruptamente as regiões abastecidas pelo Cantareira até início das chuvas", garantiu durante teleconferência com analistas, investidores e jornalistas. "Lembrando que o período chuvoso vai de outubro a março", completou.

Há duas semanas, o secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, Mauro Arce, chegou a afirmar que a reserva estratégica duraria até março de 2015.

A Sabesp iniciou ontem (15) a exploração da reserva estratégica do Sistema Cantareira. Segundo Affonso, dos 400 bilhões de litros de água disponíveis, a concessionária irá captar até 200 bilhões de litros, com uma capacidade máxima de retirada de até 30 metros cúbicos por segundo. A captação, no entanto, deverá seguir o volume máximo estabelecido pela Agência Nacional de Águas (ANA).

Os investimentos emergenciais para exploração do volume morto somaram R$ 80 milhões. Ainda de acordo com o diretor de RI, "parte significativa" desse montante está inclusa no total de R$ 554 milhões investidos ao longo do primeiro trimestre de 2014.