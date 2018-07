Volume reúne textos sobre a questão do índio no País Os índios têm direito às terras nas quais eles e seus ancestrais fincaram raízes, mas isso não exclui outros brasileiros que vivem há gerações nesses locais. É essa a ideia defendida por Aldo Rebelo nos artigos e entrevistas deste volume - previamente publicados pelo Estado e pela revista Interesse Nacional -, numa abordagem que dá atenção especial para a demarcação da Reserva Indígena Raposa-Serra do Sol. O livro contém ainda dois ensaios inéditos, um sobre a valorização do índio na formação social do País e outro que questiona a vertente antropológica que o isola da sociedade nacional. Rebelo destaca ainda essa influência na cultura e na psicologia brasileiras, e também sua força na culinária e no idioma.