Voluntários retiram 400 t de lixo de Campinas O Movimento Limpa Brasil Let's Do It!, que teve sua quarta edição realizada na cidade de Campinas em setembro, retirou das ruas mais de 400 toneladas de resíduos, com o envolvimento de aproximadamente 12 mil pessoas. A iniciativa, que foi selecionada pelo Programa Oi de Projetos para o Meio Ambiente, tem como objetivo conscientizar a população de que um país mais limpo oferece melhor qualidade de vida no presente e futuro. Foram distribuídos aos voluntários 50 mil sacos de lixo e 20 mil luvas para recolhimento de resíduos secos descartados ilegalmente no espaço público. O movimento segue em 2012 para outras cidades do País.