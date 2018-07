Volvo busca proprietário para recall de 1 veículo no País A divisão Volvo da Ford está à procura do proprietário do veículo Volvo C30, ano 2008, modelo 2009, para efetuar a troca da mangueira da caixa de direção. O recall foi anunciado na última quarta-feira pois foi constatado que o material da peça não foi vulcanizado de acordo com as especificações e uma ruptura deve levar à perda de fluido do sistema e comprometimento da bomba da caixa de direção, podendo causar um acidente, segundo comunicado divulgado no site da empresa. O proprietário do veículo, com chassi número YV1MK385992120573, deve entrar em contato com a Volvo através do site oficial (www.volvocars.com.br) ou por meio do telefone 0800 7077590. O veículo custa a partir de R$ 118 mil.