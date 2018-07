Volvo faz recall de um carro só

Pela segunda vez, a Volvo, fabricante de carros de luxo, realiza no Brasil o recall de apenas um carro. Uma unidade do hatchback C30 2.0 importada da Bélgica terá a caixa automática do câmbio substituída. A fabricante detectou um defeito que, em determinadas condições de uso, pode impedir a mudança de marcha e provocar acidentes. O recall já foi feito em outros países onde o modelo é vendido.

A Volvo Cars Brasil publica hoje anúncios convocando "proprietários", conforme determina o Código de Defesa do Consumidor, mas apenas uma unidade do lote em que o problema foi identificado chegou ao País. A empresa realizou um rastreamento e identificou que o modelo, que custa na faixa de R$ 90 mil, foi vendido a um consumidor de Araraquara, no interior de São Paulo.

"O consumidor será notificado amanhã (hoje) para comparecer a uma revenda da marca, que providenciará a troca gratuitamente", informou um porta-voz da empresa. Em setembro de 2008, a importadora já havia realizado outro recall exclusivo para um C30 2.4, vendido a um consumidor da Bahia. Foi a primeira vez que uma montadora realizou a convocação em massa (significado do recall) para apenas um modelo. Na ocasião, foi providenciada a substituição da mangueira da caixa de direção.

O maior recall já feito pela Volvo no Brasil ocorreu em dezembro, envolvendo 1.621 unidades do utilitário esportivo XC60 (que custa entre R$ 138,5 mil e R$ 165,9 mil) para correção de defeitos no sistema do cinto de segurança dianteiro, que pode soltar-se em casos de impacto lateral. A marca, antes pertencente à Ford, foi vendida em dezembro para o grupo chinês Zhejiang Geely.

Nos dois primeiros meses deste ano foram realizadas no País cinco campanhas de recall (incluindo a da Volvo), envolvendo 394.054 veículos, dos quais 193.620 são modelos Gol e Voyage, da Volkswagen, e 186.902 Fit, da Honda. Em todo o ano de 2009 foram convocados 723.817 veículos para correção de defeito de fábrica.

O mega recall que a japonesa Toyota realiza em diversos países, para mais de 8 milhões de veículos, não inclui modelos fabricados ou importados no Brasil, informou a montadora. A maior parte dos carros com defeito está nos EUA.