Vontade de preservar os trens está no sangue

Ivo Arias tinha 35 anos quando leu no Estado um anúncio de um francês que queria formar um grupo de preservação de material ferroviário. O gosto pelos trilhos já estava no sangue, sendo neto de um espanhol ferroviário. O outro avô, francês, tinha a mesma profissão, assim como depois vieram também a ter seu pai e até o sogro. Ele próprio havia entrado aos 14 anos na Estrada de Ferro Sorocabana. Por isso decidiu procurar o tal anunciante e se tornou um dos 26 fundadores da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, em setembro de 1976.

Quando a entidade conseguiu a concessão da linha Campinas-Jaguariúna, seu Ivo, hoje com 69 anos, se tornou o primeiro funcionário do trem turístico. Desde então trabalhou como maquinista, na manutenção, como guia e chefe de estação. Hoje, é coordenador da rota. "E de vez em quando eu pego os trens para matar a saudade."

Os primeiros anos foram os mais difíceis, principalmente com a resistência das famílias que haviam invadido as áreas ao longo da ferrovia. "A gente recebia ameaças, diziam que iam descarrilar os trens. Até que incendiaram dez carros em 1985 e tudo foi à estaca zero".

Mesmo com os acertos na linha, o transporte de passageiros entrou em decadência, para sua tristeza. As oportunidades para ferroviários já não existiam mais e nenhum dos quatro filhos - dois homens e duas mulheres - seguiu a profissão. "Mas eles são apaixonados pelos trens e estão sempre no passeio. E meus netos brincam com o ferrorama que dei aos meus filhos", diz com orgulho.

CAMPOS DO JORDÃO

Depois de 11 meses sem circular, o trenzinho turístico da Estrada de Ferro Campos do Jordão (EFCJ) voltou à ativa e já tem reservas para todos os fins de semana até junho, para o passeio que liga Pindamonhangaba à cidade serrana, conhecida como Suíça Brasileira.

A retomada das atividades ocorreu no carnaval, mas segundo a diretora de Turismo da EFCJ, Regina Helena Lopes, não foi preciso publicidade para que as viagens lotassem.

"Havia demanda reprimida, pois o passeio é muito requisitado." Cerca de 45 mil pessoas eram transportadas por ano, pela estrada, uma das mais antigas do Brasil, tendo sido fundada pelo médico sanitarista Emílio Ribas e inaugurada em 1914, para facilitar o transporte de doentes à serra. O que impedia o tráfego do bondinho era uma barreira que caíra no km 34.

O que mais atrai o público são as belezas naturais da Serra da Mantiqueira, que podem ser apreciadas durante o percurso de 50 minutos entre as duas cidades, ao longo de 47 km.

Numa das paradas no trem, na estação Eugênio Lefréve, em Santo Antonio do Pinhal, a atração é a vista das cidades do Vale do Paraíba. A estrada também passa pelo ponto ferroviário mais alto do Brasil, a 1.743 metros de altitude. Os trenzinhos circulam de sexta a domingo, sendo uma saída na sexta, às 9h, da estação de Pindamonhangaba, e três aos sábados e domingos, com volta no final da tarde. A passagem custa R$ 40.