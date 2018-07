Voo 3054: suspensa ação contra ex-diretora da Anac O desembargador do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região Luiz Stefanini concedeu hoje uma liminar que suspende a ação penal existente contra a ex-diretora da Agência Nacional de Avião Civil (Anac) Denise Abreu. Ela é processada por apresentar à desembargadora Cecília Marcondes, do TRF, uma norma que garantia a segurança nas operações de pouso no Aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, antes do acidente com o Airbus A320 da TAM, em julho de 2007.