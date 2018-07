Voo 447: 51º corpo é resgatado e três são identificados

Os três corpos - todos de estrangeiros - foram identificados a partir de exames odontológicos. Dois são do sexo masculino e um do feminino. As embaixadas dos países de origem destas vítimas foram comunicadas e, a pedido dos familiares, nenhum nome foi divulgado. A força-tarefa já havia identificado outros 11 corpos na semana passada - dez de brasileiros e um de estrangeiro.

O Airbus desapareceu na noite do último do dia 31, a cerca de 900 quilômetros do arquipélago de Fernando de Noronha, com 228 pessoas a bordo. Em nota, os comandos da Marinha e da Aeronáutica informaram ter avistado hoje "apenas reduzida quantidade de possíveis destroços" na área de buscas.