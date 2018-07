Voo 447: 57 brasileiros embarcaram, retifica Anac

De acordo com o novo comunicado, a Anac dá conta de que estão "228 pessoas a bordo da aeronave, 57 das quais eram brasileiros", segundo dados confirmados até as 18h30. A agência afirmou lamenta o desaparecimento do avião e informou que está supervisionando o atendimento da Air France às famílias dos passageiros do voo 447.

A Anac informou ainda que está em "contato permanente com a Força Aérea Brasileira (FAB), Polícia Federal e autoridades da Aviação Civil da França com o objetivo de identificar os passageiros embarcados e sua nacionalidade bem como obter informações que de alguma forma possam ser úteis para a localização da aeronave".

A agência pede que os parentes de passageiros que embarcaram no voo entrem em contato com a companhia aérea no telefone 0800-8812020 o mais rápido possível, pois a lista com os nomes dos passageiros só será divulgada pela empresa após contato com todos os parentes diretos.