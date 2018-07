Voo 447: Aeronáutica anuncia resgate de corpos no mar A Aeronáutica anunciou no início da tarde de hoje a localização e o resgate de corpos e destroços do Airbus A330 da Air France, que fazia o voo 447, entre Rio e Paris. O resgate ocorreu às 8h14. Os resultados da operação foram apresentados em uma entrevista coletiva na sede do Cindacta III, em Recife, Pernambuco. O anúncio foi feito pelo coronel Jorge Amaral, que é vice-chefe do Centro de Comunicação da Aeronáutica.