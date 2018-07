Voo 447: agência sugere reavaliação de treino de pilotos Investigadores franceses do desastre do voo 447 da Air France, que caiu em 2009 no Oceano Atlântico na rota do Rio de Janeiro a Paris, recomendaram às autoridades de segurança que reexaminem o treinamento dos pilotos. A recomendação está no relatório sobre os momentos finais do Airbus 330, o qual apontou que uma série de falhas humanas e técnicas influíram no desastre. O relatório afirmou que houve falha nos sensores de velocidade da aeronave, os pilotos não se comunicaram direito e ignoraram o alarme que alertou de que havia perda de sustentação do avião. O acidente matou as 228 pessoas a bordo.