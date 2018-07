Voo 447: Air France divulga telefones de atendimento A Air France divulgou uma nota em que lamenta o desaparecimento do voo 447, que decolou ontem do Rio de Janeiro para Paris com 228 pessoas a bordo, e informa os telefones disponíveis para atendimento de familiares no Brasil e no exterior. A companhia abre a nota dizendo lamentar "que se encontra sem notícias do voo AF 447".