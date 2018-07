Voo 447: Air France questiona suspeita sobre sensor

Defendendo-se das críticas pela demora no programa de substituição dos sensores de velocidade sob suspeita, mesmo após o conselho dado pela Airbus, Gourgeon justificou-se. ?Por circunstâncias de tempo, os primeiros aprovisionamentos (da peça) chegaram praticamente na véspera do acidente, na sexta-feira.? Depois da tragédia, a companhia acelerou a troca dos tubos de pitot da frota de A330 e A340. ?Esse programa foi acelerado porque nos parece que há efetivamente, no acidente, um problema de velocidade?, reconheceu, em entrevista ao jornal Le Parisien. O executivo, contudo, disse não ver vínculos entre a falha e a tragédia. ?Não estou convencido de que as sondas sejam a causa do acidente.?

Também em postura defensiva, na quarta-feira a Airbus reafirmara que seus aviões ?são seguros?. Ontem, o Escritório de Investigações e Análises para a Aviação Civil (BEA) endossou a versão das companhias. ?Ainda não há nenhum vínculo entre os pitots e as causas do acidente?, afirmou a porta-voz do órgão, Martine Del Bono. No sábado, contudo, o diretor do BEA, Paul-Louis Arslanian, havia definido a ?incoerência no aferimento da velocidade? como ?um elemento forte na investigação?. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.