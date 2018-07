Voo 447: Airbus adverte pilotos de regras de velocidade

O voo 447 da Air France partiu do Rio de Janeiro com 228 pessoas a bordo e seguiria até Paris, mas desapareceu na noite de domingo. Ontem, uma reportagem do jornal Le Monde, citando fontes da investigação, afirmou que o Airbus A330 estaria em "velocidade errada" antes de desaparecer. A Airbus não quis comentar a notícia.

Um porta-voz da fabricante de aeronaves disse que a nota técnica foi enviada a todos os pilotos, não somente aos que trabalham nos A330. Tais recomendações geralmente são divulgadas após acidentes, para lembrar aos profissionais procedimentos já descritos nos manuais de pilotagem.

A BEA também confirmou que a aeronave voava sob intensa tempestade quando ocorreu o acidente no Oceano Atlântico. O mistério em torno do caso aumentou ontem, quando a Aeronáutica brasileira afirmou que fragmentos encontrados no mar não pertenciam ao Airbus desaparecido. Na terça-feira, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou que os destroços eram do avião da Air France. As informações são da Dow Jones.