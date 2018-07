Voo 447: Airbus oferece assistência técnica na apuração A fabricante de aeronaves Airbus informou hoje que ofereceu assistência técnica na investigação sobre o desaparecimento do Airbus A330-200 que partiu do Rio de Janeiro com direção a Paris. O avião perdeu contato com as autoridades aéreas aproximadamente três horas e 30 minutos depois de partir.