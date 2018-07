Voo 447: Anac monta gabinete de crise no Galeão A diretora-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Solange Vieira, está no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Tom Jobim, no Galeão, onde foi montado um gabinete de crise para acompanhar as buscas ao avião da Air France, que desapareceu nesta madrugada. A informação é da Assessoria de Imprensa da Anac. O voo 447 da Air France, deixou o Rio de Janeiro às 19 horas de ontem com 216 passageiros e 12 tripulantes e deveria chegar às 6h10, hora de Brasília.