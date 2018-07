Voo 447: ato ecumênico reúne cerca de mil no RJ Cerca de mil pessoas participaram hoje de ato ecumênico em memória das 228 vítimas do acidente com o voo 447 da Air France, na Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. O ministro das Relações Exteriores da França, Bernard Kouchner, representando o presidente Nicolas Sarkozy, apresentou "ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao povo brasileiro os pêsames da França". Segundo o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, que representava Lula, o presidente não foi ao ato porque chegou do exterior na madrugada de hoje: "Mas nosso sentimento é de solidariedade aos familiares das vítimas".