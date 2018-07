Voo 447: aumenta para 41 o total de corpos resgatados Aumentou para 41 o total de corpos de passageiros do voo 447 da Air France resgatados no mar. O anúncio foi feito na noite de hoje pelo brigadeiro Ramon Borges Cardoso, diretor do Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica (Decea). Segundo ele, os últimos 25 corpos encontrados estão na Fragata Bosísio, que já está em direção a Fernando de Noronha.