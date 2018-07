Voo 447: avião da Força Aérea francesa ajuda na busca Um avião militar francês deixou hoje uma base no Senegal para participar das buscas da aeronave da Air France desaparecida com 228 pessoas a bordo após decolar no Rio de Janeiro com destino a Paris. A informação foi divulgada pela embaixada francesa em Dacar. O voo AF 447 da Air France-KLM desapareceu na costa brasileira após passar por uma zona de turbulência e apresentar uma falha elétrica, segundo a companhia. O avião que será usado nas buscas, um Breguet Atlantique, partiu da principal base militar francesa em Dacar. O Atlantique é um avião de reconhecimento de longo alcance. As informações são da Dow Jones.