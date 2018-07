Voo 447: avião não se rompeu no ar, aponta relatório O avião da Air France-KLM que caiu no Oceano Atlântico há cerca de um mês com 228 pessoas a bordo não se rompeu no ar, informou o Escritório de Investigações e Análises para a Aviação Civil (BEA), agência francesa que lidera a investigação. "O avião não foi destruído enquanto estava voando", disse Alain Bouillard, da BEA, ao divulgar seu primeiro relatório sobre o desastre.