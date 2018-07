Voo 447: avistados supostos destroços, diz Marinha Os comandos da Marinha e da Aeronáutica informaram, em nota oficial, que ocorreram hoje "avistamentos de supostos destroços" do voo 447 da Air France, numa região cerca de 1,1 mil quilômetros a nordeste de Fernando de Noronha. As corvetas Jaceguai (da Marinha brasileira) e Ventose (da Marinha francesa) foram informadas sobre esses destroços. As condições meteorológicas foram satisfatórias para a busca visual durante todo o dia.