Voo 447: bagagens ficarão sob responsabilidade do BEA O embaixador francês Pierre-Jean Vandoorne disse neste domingo (14/06), em Recife (PE), que as bagagens das vítimas do voo 447 da Air France ficarão sob responsabilidade do Escritório de Investigações e Análises sobre a Aviação Civil (BEA). Inicialmente, essa tarefa caberia à companhia francesa. Com tal decisão, o BEA fará as investigações tanto dos destroços do Airbus A330 quanto das bagagens.