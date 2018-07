Voo 447: base de Fernando de Noronha ganhará reforço

A base montada em Fernando de Noronha não tem condições de suprir as necessidades logísticas da operação de buscas. Mas ela ganhou mais importância com a localização dos destroços do Airbus desaparecido no domingo à noite, com 228 pessoas a bordo, durante o trajeto Rio de Janeiro-Paris. A FAB confirmou que os destroços serão levados a Fernando de Noronha, onde deverão passar por uma primeira análise.

Caso os corpos sejam localizados, eles também deverão passar por um primeiro processo de triagem na base avançada. O destino seguinte não está definido, mas tudo indica que a Aeronáutica escolha o Recife. Parte da equipe formada por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) ainda estava em Natal ontem, aguardando definição. O restante da equipe e técnicos do Instituto Médico-Legal (IML) do Recife seguiram para Fernando de Noronha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.