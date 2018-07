Voo 447: chance de resgatar 228 corpos é remota A cada dia que passa fica mais difícil encontrar novos corpos, vítimas do acidente com o voo AF 447, da Air France, que caiu no mar quando fazia o trajeto entre o Rio de Janeiro e Paris no último dia 31 de maio. A avaliação é do brigadeiro Ramon Cardoso, diretor do Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica. Segundo ele, é "praticamente remota" a possibilidade de encontrar todos os 228 corpos que estavam no avião A-330 da Airbus acidentado. "Nós já falamos aos familiares sobre essa dificuldade", afirmou hoje em entrevista coletiva.