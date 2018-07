Voo 447: Chances de achar caixas-pretas são pequenas O porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas da França, capitão Christophe Prazuck, afirmou no início da noite de ontem, em Paris, que as chances de que as caixas-pretas do avião AF 447 sejam localizadas no Oceano Atlântico ?são muito pequenas?. A avaliação foi feita no dia em que o submarino nuclear Émeraude, equipado de sonares ultrassensíveis, chegou à região do acidente para auxiliar nas buscas.