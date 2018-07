Voo 447: corpo de engenheiro é enterrado no Rio O corpo do engenheiro Luis Claudio Monlevade foi o primeiro entre as vítimas brasileiras da queda do avião da Air France, dia 31 de maio, a ser enterrado. O enterro ocorreu na tarde de ontem em sua cidade natal, Barra Mansa, no sul fluminense. A família e os companheiros de trabalho da empresa Saint Gobain, da qual ele era gerente de Qualidade, acompanharam a cerimônia, no cemitério municipal. O corpo chegou ontem do Recife, onde foi identificado.